Steeds meer oldtimers in Nederland

Het aantal klassieke auto’s is de laatste jaren gestegen. Begin dit jaar telde Nederland ongeveer 140.000 personenauto’s van veertig jaar of ouder. Vier jaar geleden waren er nog zo’n 115.000 oldtimers, zo blijkt uit cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging is nadelig voor de Nederlandse fiscus. Autobezitters met een wagen die de leeftijdsgrens van veertig jaar is gepasseerd, hoeven geen wegenbelasting te betalen. Voor 2014 lag die grens op 25 jaar. Benzineauto’s die toen ouder waren dan 25 jaar kunnen gebruikmaken van een overgangsregeling. Daardoor betalen de eigenaren van 81.000 auto’s een kwart van de belasting.

Lang niet alle oldtimers mogen nog de weg op. Een kwart van alle klassieke auto’s is geschorst omdat ze voor langere tijd niet zijn gebruikt. Ruim 260 klassieke wagens zijn ouder dan 100 jaar. De oudste daarvan is een Benz Velo uit 1894.

Het bezit van klassieke auto’s is relatief gezien bijna drie keer zo hoog in plattelandsgemeenten als in de grote steden. Terschelling en Laren scoren het hoogst met gemiddeld 31 en 28 oldtimers per duizend inwoners.