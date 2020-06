Steeds meer Nederlanders kopen fairtrade-chocola

Steeds vaker worden in Nederland fairtrade-cacaoproducten verkocht. De verkoop van eerlijke chocola is in 2019 ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen met 22 procent. Dat meldt Fairtrade Nederland in haar jaarverslag van 2019.

Ook andere ‘eerlijke producten’ werden vaker verkocht. Zo kocht 87 procent van alle Nederlandse huishoudens in 2019 wel eens een fairtrade-product, een stijging van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Met hun producten zet Fairtrade Nederland, ook wel bekend als Stichting Max Havelaar, zich in voor stabiele prijzen voor boeren in ontwikkelingslanden, onder meer door minimumprijzen te hanteren voor producten als koffie, thee en bananen. Daarnaast worden premies betaald voor boerenorganisaties, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor productieverbetering, medische zorg of onderwijs.

Door de verkoop van fairtrade-producten in Nederland ontvingen boeren en arbeiders in 2019 bovenop de verkoopprijs 7,7 miljoen euro aan premie, 11 procent meer dan in 2018. Van dat bedrag ging 2,1 miljoen euro naar cacaoboeren door de chocolaverkoop in Nederland.

Fairtrade Nederland verwacht dat de coronacrisis boeren en arbeiders in productielanden hard raakt, omdat zij geen financiële buffer zouden hebben om op terug te vallen. Eind mei deed de organisatie een oproep aan de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector om dit moment aan te grijpen om het handelssysteem anders in te richten, met meer respect voor mens en milieu.