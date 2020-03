‘Steeds meer klachten over autoverhuurders’

Steeds vaker worden mensen gedupeerd door autoverhuurbedrijven. Die zouden consumenten op kosten jagen door het aansmeren van aanvullende verzekeringen, het inhouden van borg of door bestaande schade opnieuw in rekening te brengen. Het Europees Consumenten Centrum (ECC) spreekt op BNR Nieuwsradio van een groeiend aantal klachten.

ECC-jurist Martijn Witvliet stelt dat autoverhuurders zoeken naar andere manieren om geld te verdienen en maken zich dan schuldig aan dit soort wanpraktijken. Volgens hem zijn het niet alleen kleine louche zaken die de regels aan hun laars lappen, ook grote spelers maken zich daaraan schuldig. In 2017 ging het in Europa om bijna 2400 klachten, een jaar later waren dat er al zo’n 2950.

Bij de Consumentenbond is de kwestie zeker niet onbekend. De organisatie waarschuwt al langer voor louche praktijken in de autoverhuursector. De bond adviseert huurders al langer om bij de huur van een auto foto’s te nemen van bestaande schade. Bij huurcontracten in het buitenland die bijvoorbeeld in het Spaans of Italiaans zijn opgesteld, kan het volgens de bond ook geen kwaad om vooraf nog eens extra naar mogelijke kostenposten te vragen en het antwoord van de medewerker van het verhuurbedrijf op te nemen. Daarmee sta je volgens de bond ook juridisch sterker als er wel problemen opspelen.

De bond benadrukt dat juridische procedures tegen verhuurbedrijven die consumenten zouden hebben benadeeld, veel tijd en doorzettingsvermogen vergen. Het terugboeken van bijvoorbeeld spookafschrijvingen via creditcards gaat vaak niet makkelijk. Veel gedupeerden laten, zeker als het om een zaak in het buitenland gaat het er vaak bij zitten.

Bij branchevereniging Bovag, die ook autoverhuurbedrijven vertegenwoordigt, zijn ze niet blij met de negatieve berichten over de sector. De malafide verhuurders zijn de organisatie een doorn in het oog. De Bovag waarschuwt consumenten net als de Consumentenbond om goed naar verhuurafspraken te kijken. Zeker bij prijsvechters zijn de lage verhuurprijzen vaak te mooi om waar te zijn, aldus de Bovag.

De organisatie geeft als tip om de huur van een auto in het buitenland bij de grote verhuurbedrijven al in Nederland te regelen. Dat kan bijvoorbeeld via een aantal grote verhuurbedrijven die internationaal actief zijn. Verschillende grote autoverhuurbedrijven ondertekenden recent een convenant waarin ze zich tegen wanpraktijken uitspreken.