Steeds meer fietsenwinkels in Nederland

Nederland telt steeds meer fysieke fietsenwinkels. Dat komt naar voren uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De verkoop van met name e-bikes neemt een hoge vlucht en veel ondernemers lijken daar een graantje van te willen meepikken.

Begin dit jaar telde Nederland 2990 fietsenzaken, naast nog eens 568 fysieke vestigingen van groothandelaren in tweewielers. Dat is een toename van respectievelijk 11,4 en 12,6 procent ten opzichte van 2014.

De verkoop van fietsen leverde volgens brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging vorig jaar een kwart meer omzet op dan in 2017, waarbij de e-bike de grote groeimotor van de branche was. Waar elektrische fietsen voorheen vooral als vervoersmiddel voor ouderen werden gezien, vinden ze nu in alle lagen van de bevolking gretig aftrek.

Dat is ook goed nieuws voor kleinere fietsenwinkels in de buurt, verklaart een woordvoerder van branchevereniging BOVAG. „Je ziet dat mensen terugkomen van internetkoop. De e-bike is een best complex en duur product, dat je wil passen en meten en om de hoek wil laten repareren”, aldus de zegsman. „Dan blijkt een fysieke winkel goed te passen bij de e-bike. Je ziet daarom ook dat onlineverkopers vaker fysieke vestigingen openen.”