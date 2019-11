Steeds meer bedrijven exporteren naar de VS

Een groeiend aantal bedrijven exporteert naar de Verenigde Staten. Vorig jaar verhandelden 8900 bedrijven goederen in de VS, ruim een kwart meer dan in 2015. Dat bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door de groei is Nederland kwetsbaarder geworden voor een verder oplaaiend handelsconflict van de Europese Unie met de Amerikanen, zei een woordvoerster van het CBS. Het aantal exportbedrijven is sowieso toegenomen, maar niet zo snel als het aantal bedrijven dat actief is in de VS.

„Maar een conflict tussen de VS en China kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben”, nuanceerde de zegsvrouw. „Als de VS minder exporteren naar China, kunnen wij die handel overnemen. Maar als China bijvoorbeeld onze chemische producten gebruikt voor medicijnen die naar de VS gaan, en daar komt een heffing op, dan ondervinden wij daar ook de nadelen van.”

Zeven op de tien bedrijven die handelen met de VS zijn actief in de handel, de industrie of de bouw.

België

Europese landen blijven de belangrijkste exportbestemming voor Nederlandse bedrijven. België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk staan bovenaan de lijst, gekeken naar het aantal ondernemingen dat daar spullen verkoopt. De VS staan ondanks de snelle groei van de afgelopen jaren op de dertiende plek, China op de 27e. Als wordt gekeken naar de waarde van de export, dan staat China op de negende plek.

In totaal telde Nederland vorig jaar 1,2 miljoen bedrijven. Bijna 10 procent daarvan exporteert goederen. Zo’n 42.000 bedrijven voeren spullen uit naar België. Veelal gaat het om relatief kleine bedrijven, waar minder dan tien personen werken.

Op de Duitse markt zijn 38.000 Nederlandse bedrijven actief. Dat is 56 procent van het totaal aantal exporterende bedrijven.