Steeds meer aardgasloze nieuwbouw

Steeds meer nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig gebouwd zonder aansluiting op het aardgasnet. Volgens netbeheerder Liander vindt de keuze van de Nederlandse overheid om af te stappen van het gebruik van aardgas gehoor bij projectontwikkelaars en woningcorporaties.

In het verzorgingsgebied van Liander kwamen in het eerste kwartaal van dit jaar meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Van alle aanvragen, nieuwbouwwoningen en renovaties, is 62 procent een aansluiting zonder aardgas. Vorig jaar was dit in het vierde kwartaal 56 procent.

Per 1 juli vorig jaar is de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en gebouwen aan te sluiten op het gasnet komen te vervallen. Dit houdt in dat nieuwe woningen en kleine bedrijfspanden niet meer aangesloten mogen worden op het aardgasnet. Alleen wanneer de zogeheten omgevingsvergunning eerder al was aangevraagd, kunnen nieuwe huizen nog wel een gasaansluiting krijgen.

Liander is de netbeheerder voor elektriciteit en gas in grote delen van Nederland. Het verzorgingsgebied omvat min of meer de provincie’s Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Gelderland en delen van Zuid-Holland.