‘Steeds meer aandacht voor veiligheid in bouwwereld’

Veiligheid krijgt steeds meer aandacht in de bouwwereld. Om die aandacht te behouden komt de bouwwereld virtueel bijeen voor het veiligheidsontbijt. Dat wordt georganiseerd door Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), het samenwerkingsverband van bouwbedrijven dat het onderwerp aanjaagt.

Dit jaar gaat de GCVB, waar ruim duizend bouwbedrijven achter staan, zich inzetten voor manieren waarop de veiligheid van constructies kan worden verzekerd. Dat gebeurt naar aanleiding van een onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na het instorten van parkeergarages in onder meer Eindhoven en Wormerveer.

Ook het aanrijdgevaar op bouwplaatsen, waar vorig jaar al regels voor werden afgesproken, staat weer op de agenda. Tenslotte wil de sector ook dat veiligheid in aanbestedingen wordt meegenomen. „Het mag niet iets zijn waar je op kan concurreren”, aldus een woordvoerster van de GCVB.

Behalve plannen voor meer regels en het proberen veiligheid in iedere stap van het planningsproces mee te nemen, probeert de GCVB ook goede voorbeelden voor te schotelen aan de deelnemende bouwbedrijven. Daarnaast probeert de sector lessen te trekken uit de ongelukken die nog wel gebeuren.

„Het is een continuproces in een grote en complexe branche met veel bedrijven. We zijn er nog lang niet, maar we maken wel steeds kleine stapjes.”