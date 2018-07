Steeds meer aandacht voor een mooie trap in huis

Mensen willen hun huis goed op orde hebben. „Oók de trap; die wordt steeds belangrijker in het interieur”, is de ervaring van Jeroen Daniels van Daniels Traprenovatie. „Vroeger legden ze er gewoon vloerbedekking overheen.”

Elke week neemt het bedrijf in Meijel, op de grens van Limburg en Brabant, zo’n 38 trappen onderhanden; in oude én nieuwe woningen. „We zetten een trap over de trap heen.” Ofwel: op de bestaande trap, van hout, beton of ijzer, worden –desgewenst met ledlampjes en leuningen erbij– overzettreden aangebracht. Die zijn gemaakt van massief eikenhout of van HPL. Dat is een duurzaam, onderhoudsvriendelijk kunststofproduct, leverbaar in tal van kleuren en vervaardigd uit hars en papier. „Alleen even met een vochtig doekje erover, oliën is –anders dan bij hout– niet nodig.” Daniels koopt het materiaal elders in.

Jeroen (40) runt de zaak samen met zijn broer Ronald (41). „We hebben totaal verschillende karakters, maar we zijn de beste maatjes. We laten elkaar vrij en zorgen altijd voor goede onderlinge afspraken.” In het verleden werkten zij als respectievelijk interieur- en bouwtimmerman. „Maar we misten allebei de vrijheid van het ondernemen. Bovendien voelde ik me erg aangetrokken tot het commerciële gebeuren en het management.”

In 2006 startten zij met z’n tweeën een timmerbedrijf. Gaandeweg merkten zij dat er veel vraag bestond naar traprenovatie; „in veel gevallen gaat het meer om trapverfraaiing.” Daarom leggen zij zich sinds 2009 volledig toe op deze specialiteit. „Voorheen was de consument vooral gefocust op keuken, badkamer en vloer, tegenwoordig verschijnt ook een mooie trap in beeld.”

Zelfs tijdens de economische teruggang was er in dat deel van de markt sprake van groei. Jeroen tekent daarbij trouwens aan: „Ik opereer graag in een recessie. Je kunt je dan onderscheiden, dan blijven de betere spelers over.”

In 2011 trad de eerste werknemer in dienst. Tevens werd een plan opgesteld voor de langere termijn. Conform de uitgestippelde strategie kwamen er elk jaar enkele personeelsleden en enkele montagebussen bij. Vandaag de dag telt het team 24 mensen en rijden er 8 busjes door heel Nederland en België om de werkzaamheden uit te voeren. Sinds 2016 beschikt Daniels Traprenovaties over een pand, met kantoor en opslag- en werkplaats, op het industrieterrein in Meijel.

De meeste klanten –90 procent bestaat uit particulieren– melden zich via internet. Een verkoper gaat thuis langs om over wensen en mogelijkheden te praten. Als het klikt, leidt het tot een order. Daniels hoopt dat na afronding het bedrijf er weer een „ambassadeur”, in de persoon van een tevreden opdrachtgever, bij heeft.

„Noem ons maar een bedrijf met vakbekwaamheid, dat hecht aan zijn identiteit”, benadrukt Jeroen. Over die identiteit: „Wij zijn mensenmensen. Wij willen dicht bij de klant staan, de lijnen kort houden, goed luisteren, een eerlijk advies op maat geven. Dat beloven we, en zo hándelen we ook. Wij zijn –dat is een bewuste keuze– geen ondernemer geworden om het geld en groei is niet onze ultieme ambitie; dan hadden we deze business qua omvang al lang kunnen verdubbelen.”

Tegen de achtergrond van wat de jury aanduidde als „uitzonderlijke klantgerichtheid” won Daniels Traprenovatie in 2017 de Ondernemersprijs Peel en Maas. Jeroen, die aan één stuk door in een waterval van woorden vertelt, citeert uit het beoordelingsrapport: „Geen poespas, maar een sterk stukje communicatie van mens tot mens. De voelbare passie voor het vak maakt het bedrijf ontzettend sterk.”

De werknemers van Daniels krijgen een grote mate van vrijheid. „Een monteur weet dat hij over drie dagen een klus moet hebben geklaard, maar wanneer hij dat doet, mag hij zelf invullen. Iedereen heeft een thuisleven, een familieband en hobby’s. Hij mag dat op zo’n manier combineren met zijn werk dat het werk voor hem niet meer als werk voelt. En verder gaan wij uit van 80 procent werkdruk, dat is beter dan 100 procent; als je 80 procent vraagt, krijg je 120 procent terug. Uiteindelijk levert het voor iedereen meer plezier op. En een goede marketing begint bij gelukkig personeel.”

digibron.nl/dezaak

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Daniels Traprenovatie

Waar: Meijel

Sinds: 2006

Product: renovatie trappen

Aantal werknemers: 24