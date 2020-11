‘Steeds grotere kans op negatieve rente voor kleine spaarders’

De kans wordt steeds groter dat kleine spaarders geld moeten gaan toeleggen op hun spaartegoeden bij banken. Volgens vergelijkingssite Geld.nl verlagen de vier grootste banken in Nederland de komende tijd allemaal het spaarsaldo waarop een negatieve spaarrente geldt.

Tot voor kort lag de grens bij ABN AMRO, ING, Rabobank en De Volksbank nog op 1 miljoen tot 2,5 miljoen euro. Dit wordt volgend jaar 250.000 tot 500.000 euro. Vanaf dit saldo betaal je 0,5 procent negatieve rente over je spaargeld.

Bij ING Bank is de lagere grens al per 1 oktober van dit jaar ingegaan. Van de grootbanken heeft alleen ABN AMRO beloofd geen negatieve rente op te leggen aan kleine spaarders. De andere banken wagen zich niet aan dat soort beloftes.

Volgens Geld.nl is er nog geen reden tot zorg voor kleinere spaarders. Het is volgens de vergelijkingssite een lange weg van 250.000 of 500.000 euro tot bedragen van bijvoorbeeld 50.000 euro. Ook willen banken mensen zolang mogelijk blijven stimuleren om een financiële buffer op te bouwen. Geld.nl meent dat er voor de overheid een rol ligt weggelegd, door bijvoorbeeld een verbod in te stellen op negatieve rentes op kleine spaartegoeden.