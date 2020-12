Startup maakt belastingvrij schenken aan goed doel makkelijk

Laagdrempelig belastingvrij geld schenken aan een goed doel kan voortaan direct uit het loon. Zoals bedrijven ook fietsplannen en goedkope abonnementen bij de sportschool aanbieden, kunnen ze dat dankzij startup The Social Handshake nu ook met donaties. The Social Handshake lanceerde in samenwerking met ICT-bedrijf Incentro het platform LoonGift waardoor dat mogelijk wordt. Incentro wordt ook gelijk een van de grootste klanten van de dienst.

Voordat LoonGift van start kon, moesten er afspraken worden gemaakt met de Belastingdienst. „We dachten dat dit mogelijk was, maar bij een groot deel van de wetgeving was nog maar sprake van gedeeltelijke interpretatie. We zijn daarom met de Belastingdienst in gesprek gegaan om het grijze gebied in te vullen”, legt oprichter Sandra van Beest van LoonGift uit. Zij wilde „goed doen” makkelijker maken.

Werknemers kunnen tot zo’n 5 procent van hun loon schenken, al gaat het veelal om kleinere bedragen. Een gift van 26 euro aan een goed doel kost met belastingvoordeel maar 16 euro, rekent de startup voor. Al dat geld komt ook echt bij het goede doel terecht, belooft LoonGift. Werkgevers betalen de startup namelijk voor deelname. Momenteel krijgen werknemers hun belasting aan het einde van het jaar terug, maar LoonGift wil dat op termijn direct gaan verrekenen door de gift uit het brutoloon te halen.

LoonGift heeft nu nog maar negen bedrijven aangesloten, maar is in gesprek met een aantal grote werkgevers. Van Beest geeft aan in 2021 twintig grote bedrijven aan te willen sluiten en het jaar daarop nog meer. „We willen uiteindelijk dat alle grote bedrijven dit aanbieden.”

Het aantal goede doelen waar geld aan kan worden geschonken is nu nog beperkt, maar werknemers kunnen LoonGift tippen over hun favoriete nog ontbrekende goede doel. De startup richt zich voorlopig wel eerst even op het aansluiten van meer bedrijven voordat het overeenkomsten sluit met meer goede doelen.