Starter Van de Craats monteert zelf de kapjes op de stopcontacten

Na veertien jaar loondienst hakte elektrotechnisch installateur Frederik van de Craats uit Veenendaal de knoop door: „Ik begin voorjaar 2020 voor mezelf.” De bouw was ”booming”, er was werk in overvloed. Maar toen kwam corona.

Onder de naam JMF schreef de 34-jarige Van de Craats zijn eenmanszaak op 1 februari in bij de Kamer van Koophandel. Op 1 mei stond hij op eigen benen. Een bijzonder slecht moment, leek het. Nederland was in lockdown, de toekomst onzeker.

„Sommige opdrachtgevers drukten op de pauzeknop: voorlopig maar even niet”, blikt hij terug. „Maar andere projecten gingen gelukkig wel door en ik kon mezelf ook uitlenen aan collega’s. Al met al heb ik nog geen dag thuis gezeten.”

Na zijn mbo-opleiding elektrotechniek ging Van de Craats aan de slag als monteur. Hij werkte zich op tot werkvoorbereider en later projectleider. Met die ervaring kan hij zijn klanten breed bedienen, van advies en ontwerp tot uitvoering en onderhoud.

De klanten zijn ondernemingen zoals bouwbedrijven en ook particulieren. JMF ontwerpt en installeert de volledige elektrotechnische installatie voor woningen en bedrijfspanden. Ook op het gebied van domotica (automatische bediening van bijvoorbeeld verwarming en verlichting), beveiliging en verduurzaming (zonne-energie) biedt Van de Craats zijn diensten aan.

Bepaalde werkzaamheden doet hij niet zelf. „Zonnepanelen laat ik leggen. En loodgieterswerk is ook een vak apart. Maar het blijft wel mijn project. Ik ben het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.”

In het installatiewerk zijn veel zzp’ers actief. Hoe verover je een plek? Volgens Van de Craats is er altijd schaarste aan bekwaam technisch personeel. „Er lopen elektriciens rond die gisteren bij wijze van spreken nog bakker waren. Ik probeer me te onderscheiden door mijn vakkennis en door mee te denken met de klant, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, dus al bij de architect aan tafel. Ik volg ook niet klakkeloos een tekening, maar kijk in de praktijk of bijvoorbeeld een lichtpunt toch beter op een andere plek kan komen.”

Tevreden klant

Hij vindt het ook belangrijk om zijn visitekaartje af te geven: „Ik laat geen rommel achter. En als de schilder geweest is, monteer ik zelf de kapjes van de stopcontacten, met handschoenen aan zodat alles netjes blijft. De klant moet tevreden zijn.”

Een ander visitekaartje is zijn website, met professionele foto’s en dito tekst. „Ik ben een perfectionist en ik wil uitstralen dat ik er iets moois van wil maken. Niets op timmermansoog, maar alles met de waterpas.”

Vanwaar de bedrijfsnaam JMF? „Die letters staan voor mensen die heel belangrijk zijn in mijn leven”, zegt de alleenstaande Van de Craats. „Jettie was mijn moeder, zij is veertien jaar geleden overleden. Marianne, de tweede vrouw van mijn vader, noem ik mijn bonusmoeder. En vader heet Frits.”

Van de Craats denkt even na over wat hem tegenviel. „Ik zag op tegen de boekhouding. Ik heb lang gezocht naar software die bij mij past. Het is nog steeds niet mijn hobby, maar het gaat me nu vlot af.”

En zijn inkomen? „Ik ben er niet op achteruit gegaan. Natuurlijk heb ik moeten investeren in gereedschap, een bedrijfsauto, reclame en een nieuwe computer. Maar ik ben geen ondernemer geworden voor het geld. Ik wil wat moois maken en vind het prachtig als de mensen tevreden zijn.”

serie Starten in crisistijd

Deel 8 in een serie over ondernemers die een eigen bedrijf beginnen, ondanks dat de uitbraak van het coronavirus een nieuwe crisis heeft ingeluid (slot).