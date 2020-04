Starbucks vreest minstens tot september omzetverlies door corona

De Amerikaanse koffieketen Starbucks rekent in ieder geval tot september op lagere inkomsten vanwege de coronacrisis. De economische schok veroorzaakt door lockdowns in China en de Verenigde Staten zal de komende maanden heviger worden. Pas in het najaar begint de situatie te verbeteren, is de hoop van het concern.

Starbucks baseert deze verwachting op zijn ervaring in China, waar de piek van de pandemie inmiddels achter de rug is. In het Aziatische land trekken de activiteiten weer wat aan. Maar het zal nog twee kwartalen duren voordat alles terugkeert naar hoe het was voor de uitbraak van Covid-19, aldus Starbucks. De omzet van de keten in China was in de laatste week van maart nog steeds 42 procent lager dan een jaar terug.

Eind maart zag Starbucks zijn omzet in de Verenigde Staten, een van de belangrijkste markten, met meer dan 60 procent kelderen. Volgens kenners zal dat waarschijnlijk ook voor april gelden. In het hele eerste kwartaal liepen de opbrengsten in de thuismarkt nog wel met 8 procent op, laten de voorlopige cijfers zien.

Starbucks trok onlangs zijn vooruitzichten voor het lopende jaar in vanwege de onzekerheid rondom het coronavirus. De onderneming heeft naar eigen zeggen voldoende liquide middelen om door de huidige moeilijke periode heen te komen.