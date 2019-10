Starbucks groeit in VS en China

Starbucks heeft in het afgelopen boekjaar goede zaken gedaan in eigen land en in China. Het bedrijf achter de van oorsprong Amerikaanse koffieketen die wereldwijd actief is kondigde om die reden aan investeerders te belonen met een hogere dividenduitkering.

De vergelijkbare omzet steeg in het laatste kwartaal van het boekjaar met 5 procent. Dat was vooral te danken aan de plus van 6 procent in de Verenigde Staten en van 5 procent in China. De totale omzet steeg met 6 procent tot 1,5 miljard dollar.

Er kwamen per saldo in de periode 630 nieuwe vestigingen bij, waarmee de teller nu op dik 31.000 staat. Daar komen er in het lopende jaar alleen maar meer bij. Voor het boekjaar 2020 verwacht Starbucks een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 4 procent.