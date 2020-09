‘Starbucks Europa keerde fors uit aan moeder ondanks winstval’

De Europese tak van koffieketen Starbucks heeft vorig jaar 175 miljoen dollar aan dividend overgemaakt naar het moederbedrijf, terwijl de winst nagenoeg verdampte. Dat laatste was het gevolg van stevige investeringen in nieuwe concepten, zo meldde de Britse zakenkrant Financial Times. De winstuitkering aan het moederbedrijf vorig jaar viel overigens de helft lager uit dan een jaar eerder.

Starbucks publiceerde onlangs de jaarrekening over 2019. Daaruit kwam naar voren dat de Europese tak goed was voor een resultaat voor belastingen van 600.000 dollar. Dat was in 2018 nog 99,5 miljoen dollar. Starbucks stak onder meer geld in de herstructurering van filialen. Zaken die ondermaats presteerden werden gesloten en verder werd geïnvesteerd in nieuwe formats. Ook de verhuizing van het Europese hoofdkantoor van Amsterdam naar Londen zadelde de onderneming op met 33 miljoen dollar aan kosten.

Door de coronacrisis wordt de herstructurering van Starbucks versneld uitgevoerd. Vanaf 2018 was het bedrijf al begonnen om de traditionele koffiezaken om te bouwen naar drive-througs en afhaalcafés. Begin april sloot een ruime meerderheid van de filialen in Europa vanwege lockdownmaatregelen verplicht hun deuren. Eind mei was iets meer dan de helft weer open.

De verkopen nu zijn op een niveau van 60 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij de drive-throughs is volgens Starbucks wel een „uitzonderlijke groei” te zien. Volgens de keten heeft de pandemie deze trend alleen maar versneld. Om de crisis het hoofd te bieden maakte Starbucks gebruik van steunmaatregelen. Verder wil het bedrijf onderhandelen met verhuurders over huurkortingen. Ontslagen onder het personeel zijn volgens het bedrijf niet aan de orde.

Starbucks, dat in 1998 in Europa zijn eerste zaak opende, heeft nu ongeveer 3500 winkels in 43 landen in de regio.