Starbucks beperkt omzetdaling na versoepeling lockdowns

Starbucks heeft in het voorbije kwartaal een 8 procent lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. De Amerikaanse koffieketen had nog altijd te kampen met minder verkoop van kopjes koffie door de coronapandemie, nu minder mensen op de been zijn. Ten opzichte van de voorgaande kwartalen was het omzetverlies wel veel kleiner.

De totale omzet bedroeg in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 6,2 miljard dollar. Filialen die meer dan een jaar open zijn hadden daarbij te maken met een daling van de inkomsten met 9 procent. Onder de streep bleef een winst over van 392,7 miljoen dollar. Dat is ruim een halvering ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.

In het voorgaande kwartaal, toen door lockdowns wereldwijd horecazaken op slot moesten, kelderde de omzet nog met 38 procent. Inmiddels trekken de bezoekersaantallen weer iets aan en per bestelling geven klanten ook meer geld uit.

Starbucks verwacht in het volgende boekjaar volledig terug te komen op het niveau van voor de pandemie. Daarbij wordt voor de Amerikaanse thuismarkt gerekend op een opleving van de vergelijkbare omzet tussen de 17 en 22 procent.