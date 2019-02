StanChart zet miljoenen opzij voor boetes

Standard Chartered heeft honderden miljoenen dollars opzij gezet om mogelijke boetes uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten te dekken. Dat maakte de Britse bank donderdag bekend.

De voorziening van 900 miljoen dollar, omgerekend zo’n 793 miljoen euro, heeft betrekking op boetes die worden voorzien na onderzoek van toezichthouders naar valutatransacties en vanwege de schending van Amerikaanse sanctiewetgeving. Ook wordt een deel gebruikt voor een boete van de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority, van omgerekend bijna 118 miljoen euro, wegens „financiële criminaliteit”.

Standard Chartered kreeg eerder een straf van omgerekend ruim 35 miljoen euro in de Verenigde Staten, vanwege het manipuleren van valutaprijzen in opkomende markten. De voorziening is opgenomen in de boeken van het afgelopen vierde kwartaal. StanChart komt dinsdag met resultaten naar buiten.