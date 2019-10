Stakingsbereidheid bij Lufthansa neemt toe

Het Duitse Lufthansa krijgt zondag te maken met een grote staking. Niet alleen cabinepersoneel, maar medewerkers uit alle delen van het bedrijf zullen zondag een deel van de dag het werk neerleggen. Naar verwachting worden hierdoor zo’n vijfhonderd vluchten geraakt.

De staking was eerder al aangekondigd door vakbond UFO. Toen leek het alleen om cabinepersoneel te gaan. Hoeveel mensen precies aan de staking zullen meedoen, is niet duidelijk. UFO heeft ook personeel van onder meer Germanwings en Eurowings opgeroepen het werk neer te leggen.

„We betreuren het dat deze escalatie noodzakelijk is geworden, maar we zien geen andere manier om onze gerechtvaardigde eisen ingewilligd te krijgen”, aldus de bond, die zich hard maakt voor meer loon en betere werkomstandigheden. Lufthansa vindt dat de staking onrechtmatig is en heeft aangegeven zijn best te doen om zondag zoveel als mogelijk volgens de dienstregeling te vliegen.