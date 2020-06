Stakingsactie bij Tata Steel beëindigd

De staking bij Tata Steel in IJmuiden is zoals gepland vanmorgen beëindigd. Werknemers die verantwoordelijk zijn voor de toevoer van grondstoffen naar de hoogovens legden vanaf gistermiddag het werk neer en ook de nachtploeg staakte. De ochtendploeg die vanmorgen om 06.00 uur begon, is wel weer gewoon aan het werk gegaan, bevestigde Roel Berghuis van vakbond FNV.

Door de staking lagen de hoogovens ook stil. Nu het werk is hervat kan de rest van de staalfabrieken ook weer aan de slag. Dat duurt wel enkele uren. Een van de twee hoogovens was overigens al dicht wegens onderhoud.

De staking was de eerste in 28 jaar bij de IJmuidense staalfabriek. Die volgt op onrust over een voorgenomen reorganisatie bij de Europese activiteiten van het Indiase Tata Steel. Daarbij wordt gevreesd voor het verlies van duizend banen in Nederland. Ook is personeel boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland, dat door hen wordt gezien als ontslag van de directeur.

FNV is al bezig met het plannen van de volgende actie. De vakbond wil daar echter nog niets over kwijt.