Stakingsactie bij distributiecentrum Etos gaat door

Personeel van het distributiecentrum van drogisterijketen Etos in Beverwijk is ook dinsdag niet aan het werk gegaan. Het is de vierde dag op rij dat wordt gestaakt. De werknemers willen meer loon en gaan door met staken zolang het bedrijf niet over de brug komt. Vakbond FNV telde weer circa honderd actievoerders.

Vanuit Beverwijk worden volgens de vakbond meer dan vijfhonderd winkels in Nederland bevoorraad. Dat gebeurt door circa 240 werknemers, deels uitzendkrachten. De FNV eist een structurele loonsverhoging van 5 procent. Cao-onderhandelingen liepen op niets uit.

Een woordvoerster van Etos legt uit dat voorafgaand aan kerst winkels veel voorraad hebben aangelegd. Daarmee is de impact van de acties nu nog te overzien. Dat zal volgens haar tot zeker het einde van deze week zo zijn. Als de acties voortduren, zijn lege schappen in winkels niet ondenkbaar. FNV zegt dat ook op donderdag wordt gestaakt. Etos is nog altijd bereid tot overleg.