Stakingen zadelen SAS op met miljoenenlast

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS voelt de recente stakingen door personeel duidelijk in haar portemonnee. De acties van eind april en begin mei zorgden voor een kostenpost van 650 miljoen Zweedse kroon, zo’n 61 miljoen euro. Dat meldde het bedrijf in een handelsupdate over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar.

De betreffende meetperiode loopt tot en met april. De vijf actiedagen eind april zorgden in het tweede kwartaal voor een kostenpost van 430 miljoen kroon. Al met al zette SAS een kwartaalverlies voor belastingen van 1,2 miljard kroon in de boeken. De omzet kwam uit op 10,2 miljard kroon.

SAS zag zich genoodzaakt in de verwachtingen voor het hele jaar te snijden. De maatschappij zegt dat het een hele uitdaging wordt om het boekjaar af te sluiten met een positief resultaat voor belastingen. Naast de impact van de stakingen kampt SAS ook met een tanende vraag naar tickets, en dan vooral voor vluchten binnen Zweden. Ook oplopende brandstofkosten zitten de onderneming dwars.