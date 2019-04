Stakingen Shell Moerdijk en Pernis afgelast, personeel krijgt meer salaris

De stakingen bij de raffinaderijen van Shell in Pernis en Moerdijk zijn opgeschort. De olie- en gasgigant heeft vrijdag een akkoord bereikt met FNV en CNV over een loonsverhoging. Het akkoord wordt nu door de bonden met een positief advies aan de leden voorgelegd.

Als de leden instemmen dan betekent dat definitief een einde aan de acties die dik twee weken hebben geduurd. Shell heeft een verbeterd en ultiem voorstel gedaan, hoger dan oorspronkelijk gepland omdat de looptijd van de cao wordt uitgebreid naar drie jaar. Het betreft een structurele loonsverhoging van 3 procent in 2019, van 2 procent in 2020 en van 2,5 procent in 2021.

Verder komt er een verdienste van 1,5 procent per jaar voor de looptijd van de cao, afhankelijk van schaal en werkprestaties. Ook zijn er onder meer afspraken gemaakt over adv-dagen.

Bestuurder Egbert Schellenberg van FNV noemt het akkoord „verre van goudomrand”. Het woord is nu aan de medewerkers van Shell. „En zij bepalen nu of ze akkoord gaan en dus of de nieuwe cao definitief een feit is.”

Flinke wissel

De stakingen bij Moerdijk en Pernis trokken een flinke wissel op de productie en op geplande onderhoudsplannen. De acties zorgden er onder meer voor dat Shell ”force majeure” verklaarde op de productie van chemieproducten in Moerdijk. Dat is een juridische term die oliebedrijven beschermt als ze door overmacht niet kunnen voldoen aan leveringsverplichtingen.

Medewerkers van Shell die meededen aan de acties werden door het bedrijf gekort. Het olie- en gasbedrijf keert per direct weer de volledige lonen uit. In een reactie noemt Shell het akkoord een positief signaal, al is het nog afwachten of er een definitief akkoord wordt getekend na de ledenraadplegingen begin mei.

De rechter stond vorige week vrijdag in een kort geding de acties toe.