Stakingen in openbaar vervoer grote steden

Personeel van openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden leggen maandagmorgen 18 maart enige tijd het werk neer. De acties van tram- metro en busbestuurders in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam maken onderdeel uit van een landelijke actiedag voor een goed pensioen, zo melden vakbonden CNV, VCP en FNV. De bonden sluiten niet uit dat personeel van andere vervoersbedrijven bij de acties aansluiten.

Belangrijk twistpunt in de mislukte pensioenonderhandelingen was de voortdurende stijging van de AOW-leeftijd. De vakbonden eisen bevriezing op 66 jaar. Om die eis kracht bij te zetten wordt maandag vanaf 06.00 uur in de ochtend het werk 66 minuten neergelegd. Trams, bussen en metro’s die voor 06.00 uur op de dienstregeling staan, zullen ook niet rijden.

In de bouw, de metaal en de schoonmaak wordt opgeroepen tot een 24 uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt volgens de bonden gestaakt. De actievoerders verzamelen zich volgens de bond op tien regionale actiebijeenkomsten verspreid over het land.

De actievoerders willen onder meer dat de stijging van de AOW-leeftijd wordt bevroren, indexatie van de pensioenen en het verruimen van de pensioenmogelijkheden voor zelfstandigen en flexwerkers.