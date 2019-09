Stakingen in metaal van tafel na nieuwe cao

FNV Metaal heeft met de werkgevers nieuwe cao-afspraken gemaakt voor de Metaal & Techniek. De 300.000 medewerkers in de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid krijgen in 28 maanden bijna 8 procent loonsverhoging, aldus de bond in een verklaring. Een eerder aangekondigde landelijke staking op 13 september wordt opgeschort.

De loonsverhoging komt neer op een stijging van 3,4 procent per jaar. Ook is er een deal over een generatiepact, waarbij ouderen eerder korter kunnen werken zodat jongeren een vaste baan kunnen krijgen. Verder hebben de werkgevers volgens FNV Metaal de toezegging gedaan dat 5000 flexwerkers een vast contract krijgen.

De lonen in de sector gaan in drie stappen structureel omhoog, tijdens een looptijd van juni 2019 tot oktober 2021. Eind dit jaar komt er 3,5 procent bij en nogmaals op 1 juli 2020. In maart 2021 volgt er een stijging van 0,93 procent en in februari 2021 is er een eenmalige bruto uitkering van 306 euro.