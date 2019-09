Stakingen in de maak in cateringbranche

Cateringmedewerkers leggen als het aan vakbond FNV ligt in oktober zeker drie volle dagen het werk neer in een roep om betere arbeidsvoorwaarden voor circa 20.000 medewerkers in de branche. Dat meldde de bond in een reactie op het onderhandelingsresultaat dat werkgeversvereniging Veneca bereikte met CNV en De Unie. FNV kondigde stakingen aan voor 10, 17 en 24 oktober.

Het akkoord waar Veneca over rept geldt voor circa 10.000 medewerkers. Als de achterban van CNV en De Unie akkoord gaan, kan het personeel een loonsverhoging van 3,1 procent per 1 oktober dit jaar tegemoetzien. Ook krijgt het een eenmalige uitkering van 0,5 procent bruto die in november zal worden uitgekeerd. Cateringmedewerkers in de luchtvaart ontvangen ook nog een uitkering van 200 euro netto in december 2019 en een eenmalige uitkering van 0,4 procent netto in januari 2020.

De partijen maken daarnaast werk van de modernisering van de cao. Ook gaan ze praten over de mogelijkheid voor oudere cateringmedewerkers om eerder met pensioen te kunnen gaan. De Unie, CNV en Veneca hopen dat FNV alsnog overstag wil gaan.

FNV benadrukte in een toelichting dat de invloed van Veneca tanende is. Ook heeft de organisatie volgens de bond niet het fatsoen gehad om met een verbetering van het laatste voorstel te komen. Om die reden legden FNV-cateringmedewerkers eerder ook al het werk neer.