Staking Transavia stap dichterbij

Een staking bij luchtvaartmaatschappij Transavia in de krokusvakantie is een stap dichterbij gekomen. Het gros van de piloten die bij de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) zijn aangesloten stemde voor een werkonderbreking, meldt die vakbond.

De VNV gaat donderdag nog een keer in gesprek met Transavia over een nieuwe cao. Als daar niets uitkomt, dan gaan de piloten in staking. Die staking moet 12 uur van tevoren worden aangekondigd. Een exact moment is nog niet bekend.

Belangrijkste struikelblok bij de onderhandelingen tussen de Air France-KLM-dochter en de vliegers is de roostervoering. De werktijden voor de piloten zijn volgens de VNV zo onvoorspelbaar dat het haast onmogelijk is het werk te combineren met bijvoorbeeld gezinstaken of hobby’s.

Eerder deze week deelden de piloten al flyers uit aan reizigers op de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. De huidige cao voor piloten van Transavia is al ruim een jaar verlopen.

Transavia geeft aan nog in gesprek te zijn met de VNV en zijn uiterste best te doen om een goede cao af te spreken. „Dat willen wij in het belang van onze piloten, maar ook van hun collega’s en de reizigers”, laat een woordvoerder van de budgetmaatschappij weten. „Wat ons betreft blijven we ook gewoon in gesprek tot we eruit zijn.”