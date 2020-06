Staking Tata Steel IJmuiden gaat ook in de nacht door

Werknemers van Tata Steel in IJmuiden gaan ook in de nacht van woensdag op donderdag door met staken. Dat zegt Roel Berghuis van FNV. De staking duurt tot 06.00 uur. Daarna hervat een volgende ploegendienst het werk.

Werknemers die verantwoordelijk zijn voor de toevoer van grondstoffen naar de hoogovens, hebben het werk sinds 14.00 uur neergelegd. Daardoor is de staalproductie bij de hoogovens in de loop van de dag stil komen te liggen.

De eerste grote staking bij de IJmuidense staalfabriek in 28 jaar volgt op onrust over een voorgenomen reorganisatie bij de Europese activiteiten van het Indiase Tata Steel. Daarbij wordt gevreesd voor het verlies van duizend banen in Nederland. Ook is personeel boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland, dat door hen wordt gezien als ontslag van de directeur.

Op het terrein in IJmuiden staan twee hoogovens, die de kern vormen van het productieproces van de staalfabriek. Een van die twee hoogovens stond al stil wegens onderhoud. Volgens FNV raakt de staking ook andere fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Leveringen aan klanten komen volgens een woordvoerder van Tata Steel nog niet in gevaar.

Vorige week stemden vakbondsleden die bij Tata Steel werken in grote meerderheid in met acties in IJmuiden. Die beslissing volgde op de afwijzing van een eisenpakket van FNV door de staalfabrikant. De vakbond eiste onder andere dat er geen gedwongen ontslagen vallen bij Tata Steel Nederland. Daarnaast wil FNV dat baangaranties die tot 2021 lopen worden verlengd tot 2026 en dat er geen onderdelen van Tata Steel Nederland verkocht worden.

Tata Steel Europe herhaalt in een reactie de oproep aan FNV om nu geen actie te voeren, hoewel er begrip is voor de zorgen onder het personeel. Stakingen zouden de problemen die spelen bij de staalfabrikant alleen maar verergeren. Net als andere bedrijven in de metaalsector lijdt Tata Steel onder de coronacrisis en fabriekssluitingen bij belangrijke klanten. „Het is nu juist van belang het gesprek te blijven voeren”, aldus een woordvoerster.