Staking Ryanair raakt 12 Nederlandse vluchten

Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt woensdag en donderdag ten minste twaalf vluchten van en naar Nederlandse luchthavens. Het gaat om vluchten tussen Eindhoven Airport en bestemmingen in Spanje, Portugal en Italië. Net als in België staakt het cabinepersoneel in die landen.

Van tien vluchten was al bekend dat ze niet door zouden gaan vanwege de stakingen. De vluchten van en naar Pisa kwamen daar woensdagochtend bij. „Het heeft niet geleid tot passagiers die voor niets naar de luchthaven zijn gekomen”, zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport. „We gaan ervan uit dat Ryanair iedereen tijdig heeft gewaarschuwd.” Op Maastricht Aachen Airport gaan de Ryanair-vluchten wel door. Schiphol doet geen uitspraken over mogelijk geraakte vluchten.

Ryanair kampt in heel Europa met morrend personeel. Woensdag en donderdag schrapt de luchtvaartmaatschappij zeshonderd vluchten door de stakingen van het cabinepersoneel. In Duitsland en Nederland dreigen de vakbonden eveneens met stakingen. Dinsdag annuleerde Ryanair ook al zestien vluchten door stakingen van de Ierse piloten.

Als reactie daarop liet de Ierse prijsvechter woensdag weten dat het de vloot in Dublin met een vijfde laat krimpen. De prijsvechter heeft honderd piloten en tweehonderd cabinepersoneelsleden per brief laten weten dat ze deze winter niet meer nodig zijn.

„Boekingen worden geraakt door voortdurende stakingen door de Ierse piloten”, zegt operationeel directeur Peter Bellew als reactie op de krimp in Dublin. Van de dertig vliegtuigen die Dublin als thuisbasis hebben, moeten er zes naar Polen verhuizen. De vliegtuigen zullen daar gebruikt worden door de snelgroeiende Poolse dochteronderneming Ryanair Sun.