Staking Ryanair-crew treft honderden vluchten

Een staking van cabinepersoneel treft volgende week maximaal driehonderd Ryanair-vluchten. De Ierse budgetluchtvaartmaatschappij heeft de staking van het personeel in België, Spanje en Portugal woensdag aan de getroffen reizigers gemeld. Het gaat om zo’n 50.000 klanten van Ryanair die volgende week woensdag of donderdag van of naar een van de drie landen zouden vliegen.

Ryanair noemt de werkonderbrekingen van het cabinepersoneel „niet gerechtvaardigd” en zegt dat die niets anders zullen bewerkstelligen dan het verstoren van familievakanties en het helpen van concurrerende luchtvaartmaatschappijen. Het Ierse bedrijf zegt een goed loon te betalen met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ryanair heeft met meerdere stakingen te maken. Ook de Ierse piloten voeren actie. Zij leggen komende vrijdag het werk neer. Ook in Nederland komen mogelijk acties als gesprekken met Ryanair nergens op uitlopen. Vakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) wil overigens pas op zijn vroegst volgende maand actievoeren.