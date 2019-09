Staking raakt tientallen vluchten KLM

Op luchthaven Schiphol zijn woensdag weer tientallen KLM-vluchten geannuleerd of vertraagd als gevolg van een staking door personeel van de maatschappij. Naast grondmedewerkers van KLM hebben deze keer ook cateringmedewerkers het werk neergelegd. De exacte impact op het vluchtschema is niet duidelijk.

KLM annuleerde preventief al zes Europese vluchten heen en terug. Volgens een woordvoerder van KLM lijkt het daar bij te blijven. Maar op de website van Schiphol staat dat er sprake is van zeker twintig vertrekkende of inkomende KLM-vluchten die zijn geannuleerd. Die gegevens worden volgens de luchthaven weer door maatschappijen zelf aangeleverd. Verder kampen veel andere KLM-vluchten met vertragingen.

KLM had voor dat oponthoud eerder al gewaarschuwd. Het meenemen van ruimbagage is volgens de maatschappij niet mogelijk op Europese vluchten die woensdag aankomen of vertrekken van Schiphol tussen 07.30 en 10.00 uur.

Volgens FNV is de impact van de acties woensdag nog weer iets groter in vergelijking met maandag, ook door de staking van de cateringmedewerkers. FNV-onderhandelaar Jan van den Brink toonde zich wederom tevreden met de opkomst. Hij benadrukt dat de bond pas weer met KLM gaat praten op het moment dat duidelijk is dat FNV „met een andere KLM te maken heeft”, wijzend naar de in zijn ogen summiere verbetering van het loonbod waar KLM eerder mee kwam.

Of er nieuwe acties volgen, laat Van den Brink nog in het midden. FNV wacht volgens hem ook de uitkomst van overleggen bij andere bonden af. Later op woensdag staan ledenraadplegingen van CNV en de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT) op de agenda.