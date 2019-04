Staking raakt Ahold Delhaize in portemonnee

Ahold Delhaize voelt de stakingen bij zijn Noord-Amerikaanse dochterbedrijf Stop & Shop in de portemonnee. Het Nederlands-Belgische supermarkt concern rekent nu op een „iets lagere” operationele marge in 2019 ten opzichte van een jaar eerder.

Het bedrijf kwam met die mededeling bij de bekendmaking van een voorlopige overeenkomst met de bonden die een einde moet maken aan de stakingen. Daardoor kunnen 31.000 medewerkers van de 246 betrokken winkels in het noordoosten van de VS weer aan de slag. In totaal heeft Ahold Delhaize daar 415 vestigingen.

De stakingen bij winkels in de regio New England duurden elf dagen en konden op steun rekenen van meerdere Democratische presidentskandidaten. De stakingen waren een reactie op plannen van Ahold Delhaize om nieuwe werknemers bij de winkels andere arbeidsvoorwaarden te geven. Zo’n tweedeling onder het personeel schoot de bonden in het verkeerde keelgat.

De acties nemen eenmalig een hap van 90 miljoen tot 110 miljoen dollar uit de operationele winst. Dat komt onder meer door gederfde inkomsten, bederfelijke waar die verloren is gegaan en extra logistieke kosten. Ook de groei van de winst per aandeel werd naar beneden bijgesteld. De vrije kasstroom wordt niet geraakt.

Ahold Delhaize komt op 10 mei met cijfers over het eerste kwartaal. Het bedrijf laat al weten dat de stakingen geen impact hebben op de resultaten van dat kwartaal en dat de eerste drie maanden van 2019 in lijn met de verwachtingen waren.