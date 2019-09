Staking GM raakt nu ook toeleveranciers

De staking bij General Motors (GM) begint na vier dagen ook toeleveranciers te raken. Onderdelenmakers die aan de automaker leveren leggen noodgedwongen de productie stil en sturen personeel naar huis, zo schrijft The Washington Post.

Bij GM legden maandag bij 33 fabrieken bijna 46.000 medewerkers het werk neer. De eerste staking in twaalf jaar duurt voort tot er een een doorbraak is in de onderhandelingen over een nieuwe vierjarige cao. Volgens vakbond UAW wordt er wel enige voortgang geboekt. Wall Street-analisten schatten dat de autobouwer uit Detroit zelf momenteel circa 100 miljoen dollar per dag aan productieverlies lijdt.

Toeleveranciers werden niet al meteen getroffen door de staking, maar inmiddels heeft het steeds minder zin om door te blijven draaien met de productie van auto-onderdelen zolang er geen auto’s van de band rollen bij GM. Economen schatten dat aan elke baan bij automakers zes tot acht banen gekoppeld zijn verderop in de sector.

In een niet-elektrische auto zitten gemiddeld zo’n 30.000 onderdelen die door honderden verschillende bedrijven worden gemaakt. De eerste bedrijven die worden getroffen door de staking zijn de ondernemingen die op korte termijn leveren aan GM. Dan gaat het om moeilijk te vervoeren onderdelen zoals stoelen en deurpanelen. Enkele van die nabijgelegen fabrieken liggen al plat.

Het midwesten van de Verenigde Staten is erg afhankelijk van de autobranche. Als de staking nog langer duurt dan kan dat de lokale economie raken. Een kenner van financieel dienstverlener Moody’s schat dat de regio in een recessie kan belanden als de staking ongeveer een maand duurt.