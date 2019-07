Staking bij Nestlé voorlopig opgeschort

De stakingen bij Nestlé in Nunspeet blijven voorlopig even opgeschort. Dat laat CNV weten. De bond gaat volgende week kijken hoe verder, omdat uit een ledenraadpleging over een nieuw cao-bod van het bedrijf „geen duidelijke uitslag” naar voren kwam.

De voor donderdag aangekondigde 24-uursstaking in Nunspeet werd op het laatste moment opgeschort, nadat het voedingsmiddelenconcern daags voor de acties met een nieuw cao-bod kwam. Dat wilde de bond eerst aan zijn leden voorleggen, voordat tot stakingen werd overgegaan.

De raadpleging vond donderdagmiddag plaats, maar uiteindelijk bleek het volgens CNV „erg kort dag” te zijn geweest om mensen goed te informeren, en zat personeel „al in een stakingsmodus”. De werkonderbreking waar CNV mee dreigde, zou volgens de bond directe gevolgen hebben gehad voor de productie van babyvoeding voor de buitenlandse markt. De fabriek in het Gelderse Nunspeet werkt met bederfelijke stoffen, die na verloop van tijd niet meer kunnen worden verwerkt.

CNV eiste een loonsverhoging van 4 procent voor achthonderd werknemers van Nestlé in Nederland. Nestlé legde woensdag onder andere een loonsverhoging van 3,5 procent voor de basis-cao op tafel.