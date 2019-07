Staking 24 uur bij Nestlé-fabriek in Nunspeet

Werknemers van voedingsmiddelenbedrijf Nestlé in Nunspeet leggen donderdagochtend vanaf 07.00 uur voor een etmaal het werk neer. Ze doen dit uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao, liet vakbond CNV weten.

Afgelopen donderdag bracht een delegatie van de fabriek uit Nunspeet al een bezoek aan het hoofdkantoor in Amstelveen. „Nestlé heeft meer oog voor de aandeelhouders dan voor de eigen werknemers. We hebben de boodschap overgebracht dat het hoog tijd is voor een cao met een goede loonsverhoging. Dat kan ook, want het bedrijf maakt dikke winst”, zegt onderhandelaar Jeroen Warnaar van CNV Vakmensen.

Als de 24-uursstaking doorgaat, heeft dat direct gevolgen voor de productie van babyvoeding voor de buitenlandse markt, stelt Warnaar. „De grondstoffen zijn bederfelijk en kunnen, eenmaal geleverd, niet meer worden verwerkt. We hopen dat het niet zover hoeft te komen, maar dan moet Nestlé wel over de brug komen.”

Nestlé, met in totaal achthonderd werknemers in Nunspeet, heeft twee cao’s: een basis-cao en een cao voor het hoger personeel. „We willen voor iedereen bij Nestlé een gelijke loonsverhoging, waarbij er minimaal sprake is van behoud van koopkracht.”