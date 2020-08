Stakers Wehkamp beëindigen acties na akkoord vakbond

De staking bij webwinkelbedrijf Wehkamp wordt beëindigd. Vakbond FNV heeft met de onderneming een akkoord bereikt over een beter sociaal plan voor medewerkers die hun baan verliezen bij een reorganisatie. De stakende medewerkers hebben zich achter die deal geschaard.

„Elf dagen hebben de stakers eensgezind het werk neergelegd. De allereerste staking ooit bij Wehkamp”, benadrukt FNV-bestuurder Mari Martens. Volgens hem toont de hele gang van zaken weer eens aan dat staken loont. Wehkamp zou de ontslagvergoeding voor de medewerkers in de nieuwe deal met FNV flink hebben verbeterd.

Aanleiding van de acties was een reorganisatie waarbij banen verdwijnen op het hoofdkantoor en de twee distributiecentra van Wehkamp worden samengevoegd. Het centrum in het Gelderse Maurik wordt daarbij gesloten en het personeel kreeg de keuze om in Zwolle aan de slag te gaan. De afstand tussen die twee distributiecentra maakte zo’n overstap voor de meeste werknemers niet interessant.