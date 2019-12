Stakers Etos: wij gaan door in het nieuwe jaar

De stakende medewerkers van een groot distributiecentrum van drogisterijketen Etos zetten donderdag hun stakingsacties door. Dat zei woordvoerder Erna Bosschart van vakbond FNV dinsdag bij de afronding van een actie in Zaandam, voor het hoofdkantoor van moederbedrijf Ahold Delhaize.

„Ze luisteren niet naar ons. Dus we gaan in het nieuwe jaar gewoon door met staken. We laten ons niet kisten”, aldus FNV. De distributiemedewerkers staken nu al acht dagen. Ze eisen een loonsverhoging van 5 procent omdat de salarissen de afgelopen jaren steeds minder stegen dan de inflatie. Etos heeft FNV uitgenodigd om weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen, maar de bond weigert dat zolang de drogisterijketen niet met een „fatsoenlijk” loonbod komt.

Etos vreest nog niet voor lege schappen in de winkels. Volgens een woordvoerster is „hier en daar een product niet verkrijgbaar” maar de impact op de bevoorrading is vooralsnog „heel klein”. De keten wil verder zo snel mogelijk om tafel gaan met de medewerkers.