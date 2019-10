Stakers Chemours leggen ook leveringen plat

De stakers bij chemiebedrijf Chemours richten zich nu ook op de leveringen. De productie is al bijna een week platgelegd, maar er waren nog voorraden van enkele producten. De medewerkers zorgen er nu volgens vakbond FNV voor dat die niet meer worden geleverd aan klanten van de teflonproducent uit Dordrecht.

Volgens de bond is het bedrijf nog altijd niet met een verbeterd cao-voorstel gekomen. FNV eist een loonsverhoging van 5 procent. Verder wordt onder meer ingezet op een zogenoemd generatiepact, waardoor oudere werknemers minder kunnen gaan werken en er ruimte ontstaat om jongeren aan te nemen.

Bij Chemours werken zo’n 500 werknemers, van wie 300 personeelsleden onder de huidige cao vallen. Het is de eerste keer dat in deze fabriek wordt gestaakt. Volgens Chemours ligt er een goed eindbod dat in lijn is met arbeidsvoorwaarden bij sectorgenoten.