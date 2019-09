Stabiele verkopen voor Gamma en Karwei

Klusketens Gamma en Karwei hebben vorig jaar nagenoeg evenveel geld in het laatje van moederbedrijf Intergamma gebracht in vergelijking met een jaar eerder. Intergamma, dat naast een stabiele omzet wel het bedrijfsresultaat wist op te voeren, toonde zich tevreden over de resultaten.

Intergamma wijst in het bijzonder op het afgenomen aantal verhuisbewegingen en het dalende consumentenvertrouwen, die de opbrengsten van klusketens doorgaan geen goed doen. Ook een winkelbrand en investeringen in filialen drukten het resultaat. Nieuwe winkelformules voor Gamma en Karwei zullen de komende jaren gefaseerd worden uitgerold. Karwei moet zich nog meer gaan richten op woninginrichting en Gamma op grote klussen en duurzaam en slim wonen.

De totale omzet van Intergamma stabiliseerde in vergelijking met een jaar eerder op bijna 1,7 miljard euro. Het bedrijfsresultaat steeg van 131 miljoen euro naar 138 miljoen euro. Onlineopbrengsten dikten met 30 procent aan tot 122 miljoen euro. Intergamma maakte zoals gebruikelijk geen nettowinst bekend.