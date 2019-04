Stabiel groeitempo voor economie Frankrijk

De economie van Frankrijk heeft in het eerste kwartaal een stabiele groei laten zien. Dat meldde het Franse statistiekbureau. Het gaat om een voorlopige raming.

De groei bedroeg 0,3 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018, toen er sprake was van een vergelijkbaar groeitempo. Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Op jaarbasis ging de Franse economie met 1,1 procent vooruit, tegen een plus van 1 procent in de voorgaande periode.

De economie van Frankrijk profiteerde in de afgelopen tijd vooral van de sterkere consumentenbestedingen, waardoor een afzwakking van de export opgevangen kon worden. De Franse president Emmanuel Macron beloofde onlangs een lastenverlichting voor de bevolking in reactie op de aanhoudende protesten van de gele hesjes.