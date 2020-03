Staatssteun voor luchtvaartmaatschappij Emirates tegen crisis

Luchtvaartmaatschappij Emirates krijgt steun van de overheid van Dubai tegen de coronacrisis. Vanwege de maatregelen om de virusuitbraak te beteugelen staat de vloot van Emirates vrijwel volledig aan de grond.

De steun werd op Twitter aangekondigd door de kroonprins van Dubai, zonder details te verstrekken. „De overheid van Dubai is volledig toegewijd om Emirates bij te staan in deze buitengewone omstandigheden door vers kapitaal in het bedrijf te injecteren”, aldus de tweet van sjeik Hamdan bin Mohammed Al Maktoum.

Emirates is de grootste van de zogenoemde Golfmaatschappijen en een belangrijke aanbieder van intercontinentale vluchten.