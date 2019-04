Staatsschuld landen eurozone verder gedaald

De staatsschuld van de landen in de eurozone is in 2018 verder gedaald, tot gemiddeld 85,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de economie van het eurogebied. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat.

In 2017 lag de schuld nog op 87,1 procent van het bbp. De hoogste schuld komt voor rekening van Griekenland (ruim 181 procent van het Griekse bbp) en Italië (132 procent). De laagste schuld is in Estland (8,4 procent) en Luxemburg (21,4 procent). Voor Nederland was dit 52,4 procent.

De Europese begrotingsregels schrijven een schuld van maximaal 60 procent van het bbp voor en een overheidstekort van maximaal 3 procent. Het begrotingstekort van de eurolanden lag vorig jaar gemiddeld op 0,5 procent van hun economie, tegen 1 procent een jaar eerder. Voor Nederland was dit een plus van 1,5 procent.