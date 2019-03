„Staatsbelang AF-KLM stap terug”

De zet van het Nederlandse kabinet om een belang van 14 procent te nemen in Air France-KLM is een stap achteruit en roept vragen op over protectionistische maatregelen die ook van invloed zijn op de gang van zaken op luchthaven Schiphol. Dat vindt Ryanair-baas Michael O’Leary.

Nederland stapte in de luchtvaartonderneming om onder meer de positie van KLM en Schiphol veilig te stellen. O’Leary zei eerder tegen De Telegraaf dat het de Ierse prijsvechter ook een stok geeft om mee te slaan als er niet voldoende landingsslots worden toegewezen. Volgens de Ier kon Schiphol zich daarbij tot nu toe verschuilen achter bepaalde regels. Maar Nederland zal het belang van KLM niet zal willen ondermijnen.

O’Leary’s collega Willie Walsh van het Brits-Spaanse luchtvaartconcern IAG, het bedrijf achter onder meer British Airways en Vueling, begrijpt de zet. Hij wijst op de belangrijke rol die KLM en Schiphol spelen in de Nederlandse economie. Wel waarschuwde Walsh dat overheden doorgaans slechte aandeelhouders zijn.