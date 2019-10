Staat steekt innovatiegeld in lingerie en bier

De Nederlandse overheid heeft via zijn investeringsvehikel DVI honderdduizenden euro’s geïnvesteerd in het lingeriebedrijf van Marlies Dekkers en de Haarlemse stadsbrouwerij Jopen.

Dat meldde Het Financieele Dagblad dinsdag. Het fonds werd in 2013 opgezet om snelgroeiende innovatieve bedrijven te ondersteunen. Die zouden na de financiële crisis lastig aan financiering kunnen komen op de vrije kapitaalmarkt.

Deskundigen reageren in het FD kritisch. „Zijn deze bedrijven nu belangrijk voor de Nederlandse economie? Ik denk het niet”, zegt Jaap Koelewijn, hoogleraar corporate finance aan de Nyenrode Business Univeriteit. En zijn collega Arnoud Boot van de Universiteit van Amsterdam: „Achteraf kun je wel een verhaal bedenken waarom een bedrijf innovatief is, maar ik zie hier geen vliegwieleffect.”

DVI, wat staat voor Dutch Venture Initiative, gaf op verzoek van het FD een overzicht vrij. Stimuleringsgeld dat bestemd is voor innovatieve bedrijven, ging ook naar het televisieproductiebedrijf Tuvalu, hypotheekadviseur Ikbenfrits, maaltijdbedrijf Eetgemak, ticketverkoper Tiqets en in het PR-bureau Kingfisher.

Marlies Dekkers past volgens DVI in de investeringsstrategie omdat het lingeriebedrijf aan een tweede leven is begonnen, met behulp van een onlinestrategie. Ook bedrijven als Tuvalu en Ikbenfrits zijn „innovatief in de transitie van de oude naar de nieuwe economie.”

Het ministerie van Economische Zaken heeft 230 miljoen euro in DVI gestort. Daar kwam nog 170 miljoen euro van het Europese Investeringsfonds EIF bij. DVI investeert niet rechtstreeks in bedrijven, maar via investeringsfondsen.