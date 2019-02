„Staat moet KLM-belang verkopen”

Zowel de Franse als de Nederlandse staat moet van zijn belang in luchtvaartcombinatie Air France-KLM of KLM af. Dat voorkomt een ongelijk speelveld binnen het concern, betogen Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) op radiozender BNR.

De Franse overheid is met een belang van circa 14 procent de grootste aandeelhouder in Air France-KLM, zegt Paternotte. Daarmee heeft Parijs volgens hem nog een te grote invloed op de koers van het concern, waardoor Nederlandse belangen in het geding kunnen komen. „Dat belang is wel flink afgebouwd en de afspraak is dat dit meer zou worden afgebouwd”, aldus Paternotte.

Omdat de Franse regering haar aandelen naar verwachting niet zonder slag of stoot van de hand doet, moet de Nederlandse staat het belang van 6 procent in KLM ook afstoten. Van Dijk vult aan dat politieke invloed op een luchtvaartmaatschappij sowieso ongewenst is. „Het zou niet verantwoord zijn als ik de baas word van KLM.”