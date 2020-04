Staat lijdt nederlaag in slepende zaak rond SNS Reaal

De Nederlandse staat heeft voor de Hoge Raad een nederlaag geleden in de zaak rond de nationalisatie van de verzekeraar en bank SNS Reaal. Onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij het bedrijf voorafgaand aan de onteigening moet zich richten op het financiële concern als geheel, oordeelde de hoogste rechtbank van Nederland. Dat is tegen de zin van de overheid.

Het gaat om de slepende zaak van beleggers die bij de nationalisatie van het financiële concern in 2013 met lege handen achterbleven. De Ondernemingskamer stemde eerder in met een zogeheten enquête om alles nog eens goed uit te zoeken. Zo’n procedure kan voormalige aandeelhouders en schuldeisers helpen bij het eisen van een schadevergoeding.

De staat ging in 2018 in cassatie tegen de enquête. De overheid verweerde zich niet tegen het onderzoek op zich, maar wilde dat alleen de top van het vroegere SNS Reaal zou worden doorgelicht. Daarmee zou SNS Bank buiten schot blijven. Uit dat onderdeel is de huidige Volksbank voortgekomen, de organisatie achter de ASN Bank, RegioBank en SNS.