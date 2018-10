Staat in cassatie over onderzoek SNS Reaal

De Nederlandse staat gaat in cassatie bij de Hoge Raad over het gerechtelijk onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal tussen 2006 en 2013. De overheid keert zich hierbij niet tegen het onderzoek op zich, maar wil voorkomen dat ook bijvoorbeeld De Volksbank uitgebreid doorgelicht wordt.

Het gaat om de slepende zaak van beleggers die bij de nationalisatie van het financiële concern in 2013 met lege handen achterbleven. De Ondernemingskamer stemde eerder in met een zogeheten enquête om alles nog eens goed uit te zoeken. Maar in Den Haag heerst de overtuiging dat er niet aan de wettelijke eisen voor een concernbreed onderzoek is voldaan. In plaats daarvan zou de enquête zich alleen op de top van het vroegere SNS Reaal moeten richten.

Het uit het concern voortgekomen De Volksbank, de organisatie achter ASN Bank, RegioBank en SNS, is de laatste tijd juist bezig om de mogelijkheden in kaart te brengen om weer op eigen benen te staan. De bank in het inmiddels lopende onderzoek betrekken zou alleen maar tot onnodige kosten of reputatieschade kunnen leiden, vindt de overheid.

De Staat greep in 2013 in bij SNS Reaal om een faillissement te voorkomen, maar voormalige aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers voelen zich gedupeerd. Ook de Ondernemingskamer oordeelde eerder al dat zij veel te karig werden bedeeld. Onder meer de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) drong jarenlang aan op een uitgebreid onderzoek. Een wanbeleidprocedure bij de Ondernemingskamer is voor aandeelhouders vaak een eerste stap om alsnog een schadevergoeding te krijgen.