Staat geeft eerste groene obligatie uit

De Nederlandse staat gaat op 21 mei de eerste langverwachte groene obligatie op de financiële markten aanbieden. Dat maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie maandag bekend. De Staat verwacht tussen de 4 miljard en 6 miljard euro op te halen.

De opbrengst is uitsluitend bestemd voor duurzame projecten, waaronder hernieuwbare energieproductie, isolatie van huurwoningen, verbetering van spoorinfrastructuur en uitgaven aan klimaatmaatregelen via het Deltafonds. De financieringsplannen zijn goedgekeurd door onafhankelijke experts.

Een groene staatsobligatie heeft naast directe klimaatvoordelen ook een belangrijke signaalwerking. „Met deze uitgifte willen we de Nederlandse groene kapitaalmarkt nog eens extra aanjagen”, licht Wopke Hoekstra, minister van Financiën toe. Bedrijven kunnen namelijk leren hoe zo’n groen financieel instrument in elkaar steekt en het vervolgens zelf gebruiken. Daarnaast is de rente van een groene staatsobligatie een belangrijk ankerpunt voor toekomstige duurzame uitgiftes.

De obligatie heeft een looptijd van 20 jaar. Meerdere landen zoals Frankrijk gaven al eerder groene obligaties uit.