Staalreus Tata Steel in zee met Zuid-Koreanen vanwege hyperloop

Staalfabrikant Tata Steel, met onder meer de hoogovens in IJmuiden, gaat samenwerken met zijn Zuid-Koreaanse branchegenoot POSCO om meer kennis te krijgen over de buizen voor hyperloops. De Zuid-Koreanen werken al jaren aan geavanceerde staalsoorten en buisontwerpen en Tata Steel denkt daar veel van te kunnen leren. Beide bedrijven hopen als de supersnelle buisverbindingen straks in opkomst zijn, veel stalen buizen te verkopen.

Volgens een woordvoerster van Tata Steel is ook het Nederlandse personeel van het bedrijf bij de hyperloopkrachtenbundeling betrokken. Het concern werkt in ons land ook al samen met hyperloopbedrijf Hardt Hyperloop. Die onderneming werd een paar jaar geleden opgericht door een groep studenten van de TU Delft.

Hyperloop kan het best worden vergeleken met buizenpost, maar dan voor mensen. Wereldwijd zijn meerdere bedrijven met de ontwikkeling van deze technologie bezig. De hyperloop van Virgin heeft juist voor de eerste keer passagiers vervoerd, is net bekend geworden. Twee medewerkers legden in een voertuig in 15 seconden zo’n 500 meter af op een testlocatie in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada.

Virgin noemt de test een historisch moment en voorspelt dat de hyperloop, een supersnelle trein in een vacuümbuis, een maximumsnelheid krijgt van meer dan 1000 kilometer per uur. De reistijd tussen de Amerikaanse steden Los Angeles en San Francisco zou daardoor teruggebracht kunnen worden tot ongeveer 45 minuten.

„Wereldwijd hebben hyperloops veel potentie om duurzaam hogesnelheidsvervoer in de toekomst te realiseren. Dit maakt dat het bijzonder spannende projecten zijn”, aldus Ernst Hoogenes, directeur technologie bij Tata Steel. Hoeveel geld er met deal met POSCO is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.