Staalheffing Europa nog niet in beton gegoten

Het is nog geenszins zeker dat de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde ook voor Europa gaan gelden. Dat blijkt uit een verklaring van de Amerikaanse handelsminster Wilbur Ross en EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström, die in Washington is om over de kwestie te praten.

De partijen zijn na een eerste gesprek overeengekomen om verder te praten over „handelskwesties in gemeenschappelijk belang”. Daarbij wordt zo snel mogelijk gezocht naar „wederzijds aanvaardbare resultaten”, zo staat in een korte verklaring. Trump zelf wordt betrokken bij de discussie.

De Europese Unie wil net als Canada en Mexico vrijstelling van de importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium, die later deze week zouden ingaan. Mocht het niet lukken om een oplossing voor het handelsconflict met de VS te vinden, dan lijken tegenmaatregelen onafwendbaar.

De EU-ambassadeurs bespreken de kwestie donderdagochtend, in aanloop naar de top van EU-regeringsleiders in Brussel later op de dag.