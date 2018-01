„Spotify doet aanvraag voor beursgang”

Spotify heeft naar verluidt een officiële aanvraag ingediend voor een beursgang aan de New York Stock Exchange (NYSE). Dat melden diverse media, waaronder persbureau Bloomberg en The Wall Street Journal, op basis van ingewijden.

Over de beursplannen van de grootste betaalde muziekstreamingdienst ter wereld wordt al langer veel geschreven. Dat komt omdat het bedrijf een nogal onorthodoxe route in gedachten heeft voor de beursgang, die als alles wordt goedgekeurd waarschijnlijk in het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvindt.

Bedrijven willen met een beursgang doorgaans geld ophalen bij nieuwe investeerders en hun naamsbekendheid vergroten, maar dat speelt bij Spotify geen rol. Het bedrijf wil geen nieuwe aandelen uitgeven en zijn bestaande aandelen die al in handen zijn van geldschieters simpelweg registreren aan de beurs.

Directe noteringen zijn ongebruikelijk in New York. Aan de Nasdaq kwam het slechts enkele keren voor en de NYSE zelfs nog nooit. Spotify zou eind vorig jaar al allerlei documenten naar de Amerikaanse beurswaakhond SEC hebben verzonden.