Sportkledingreus Adidas boekt weer winst

Adidas heeft in het derde kwartaal van het jaar weer winst geboekt. Dat kwam onder meer omdat de Duitse sportkledingreus door de coronapandemie veel meer spullen via internet verkocht en er minder filialen dicht waren vanwege lockdowns.

Onder de streep stond een winst van 577 miljoen euro, tegen 646 miljoen euro vorig jaar. De omzet van Adidas kwam in het derde kwartaal uit op bijna 6 miljard euro. Dat is 7 procent minder dan een jaar eerder. Alleen in Europa werd er op jaarbasis meer verkocht. In het tweede kwartaal nam de omzet nog zeer sterk af en werd er een stevig verlies gedraaid. Adidas verwacht in het vierde kwartaal in grote lijnen dezelfde resultaten te behalen als in het derde. De coronapandemie mag dan niet zorgen voor nieuwe grootschalige lockdownmaatregelen.

In de meetperiode was nog wel zo’n 10 procent van de stenen winkels van Adidas gesloten. Bij de winkels die wel open waren, kwamen minder klanten langs. Overigens was op het hoogtepunt van de lockdownmaatregelen in het tweede kwartaal meer dan 70 procent van de filialen dicht.

Over de verkoop van dochter Reebok heeft Adidas niets bekendgemaakt. Volgens zakenkrant Financial Times azen verschillende investeerders op Reebok. Adidas kocht het Brits-Amerikaanse Reebok in 2006 voor 3,8 miljard dollar. Met die aankoop hoopte de Duitse sportkledingverkoper een groeibriljant binnen te halen, maar tot nu toe vallen de cijfers tegen.